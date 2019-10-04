ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Станиці Луганській запрацював обхідний міст

Новини » Надзвичайні події    04.10.2019 - 11:17
У Станиці Луганській запрацював обхідний міст
Фото: Тимчасовий обхідний міст (facebook.com/pressjfo.news)

Тимчасовий обхідний місток буде працювати, доки ремонтуватимуть зруйновану частину основного моста через річку Сіверський Донець

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) заявила про завершення підготовчих робіт з відновлення зруйнованого моста через річку Сіверський Донець в Станиці Луганській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як зазначається, у п'ятницю,4 жовтня, було введено в експлуатацію тимчасовий обхідний місток, що дозволить громадянам без ускладнень здійснювати переміщення.

Впродовж наступних днів будівельники продовжать роботи, безпосередньо, на зруйнованій ділянці мосту: буде здійснено демонтаж зруйнованої частини моста та дерев’яних трапів тощо.

Зазначається, що обхідний міст буде працювати, допоки ремонтуватимуть зруйновану частину основного моста.

Фото: Тимчасовий обхідний міст (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Станиці Луганській почали спорудження обхідного пішохідного моста через річку Сіверський Донець. Металеві конструкції першої південної опори розпочали встановлювати 20 вересня.

Також РБК-Україна писало, що українська сторона СЦКК зафіксувала невиконання незаконними збройними формуваннями Російської Федерації зобов'язань, покладених на них у рамках розведення сил у Станиці Луганській.

Тимошенко розповіла, що треба робити для повернення миру Ситуація на Донбасі загострилась, смертельне поранення дістав український військовий
Новини України ДонбасмостСтаница ЛуганскаяСЦКК
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся