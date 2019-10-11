В Станице Луганской "заминировали" Госадминистрацию, КПВВ и стадион

В Станице Луганской в пятницу, 11 октября, в полицию поступило сообщение о заминировании автостанции, стадиона, автозаправочной станции и помещения Государственной администрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как сообщается, для проверки сообщения на места возможного заминирования прибыли специалисты взрывотехники и кинологи Главного управления Национальной полиции в Луганской области и спасатели ГСЧС.

Сотрудники Станично-Луганского отдела полиции и бойцы батальона "Луганск-1" эвакуировали рабочих и посетителей и взяли под охрану периметр вокруг указанных в сообщении объектов.

Для координации действий всех служб на место происшествия прибыли руководство ГУНП и Станично-Луганского отдела полиции.

Фото: Станица Луганская (lg.npu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 4 октября в Станице Луганской был введен в эксплуатацию временный обходной мостик, который позволит гражданам без осложнений осуществлять перемещение. Обходной мост будет работать, пока будут проводиться ремонтные работы разрушенной части основного моста.

Кроме того, украинская сторона СЦКК зафиксировала невыполнение незаконными вооруженными формированиями Российской Федерации обязательств, возложенных на них в рамках разведение сил в Станице Луганской.