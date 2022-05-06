Подоляк про перемогу над РФ: це шанс зупинити тих, хто своїм безумством лякав весь світ

Перемога у розв'язаній Росією війні може стати історичним шансом для української нації зупинити тих, хто десятиліттями своїм безумством лякав весь світ. І відновити історичну справедливість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

На його думку, війна проти Росії однозначно зніме традиційні ідеологічні двозначності, подвійність і конфлікти. Вже сьогодні Україна проходить історичний процес відокремлення від культурного окупанта та ініціації як культової європейської нації.

При цьому Україна стає суб'єктним глобальним гравцем, позбавляючись від комплексу неповноцінності. Багатьом українцям, особливо старшого покоління, доведеться переглянути своє життя і звичні уявлення, оскільки українське суспільство отримує новий набір домінантних якостей.

"Глобальне лідерство, непохитна воля, прямий погляд віч-на-віч, рішучість і сміливість, готовність жертвувати собою, масовий героїзм. Ми більше не будемо сидіти в світових приймальнях або галерках. Ми на чолі столу, за яким обговорюють нові правила життя людської цивілізації", - зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що українському народу випало важке випробування, коли армія росіян, які ненавиділи світ, накочувалася на міста України.

"Але це і наш історичний шанс - зупинити тих, хто своїм божевіллям десятиліттями лякав світ. Такий шанс випадає раз на шість-сім поколінь. Сьогодні ми нарешті відновлюємо й історичну справедливість, повертаючись до джерела своєї європейської історії: Київської Русі - України", - додав Подоляк.