Хто стане основою другої хвилі наступу ЗСУ: відповідь Арестовича

Українські військові, яких зараз навчають іноземні інструктори, будуть основою другої хвилі контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника офісу президента Олексія Арестовича в ефірі " Фейгін Live ".

"Добре навчений піхотинець дорожче HIMARSа, базово навчений. І ті, кого готують зараз в Англії фінські, датські, шведські, канадські та англійські інструктори, ось вони, ці товариші і будуть основою другої хвилі наступу. І вони будуть підготовлені краще російських "зк" (ув'язнених - ред.) і найнятих військових пенсіонерів та інших, кого тиждень готують і відразу кидають в бій, і які масово гинуть як мухи", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, раніше Арестович заявляв, що в Херсонській області Збройним силам України всього за пару годин 29 серпня вдалося прорвати фронт на декількох ділянках. Наші воїни активно розвивають наступ.

Також ми писали, що, за словами заступника начальника Одеської районної Військової адміністрації Олексія Мацулевича, 29 серпня українські військові розпочали бої за Херсон.

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