Кто станет основой второй волны наступления ВСУ: ответ Арестовича

Украинские военные, которых сейчас обучают иностранные инструкторы, будут основой второй волны контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире " Фейгин Live ".

"Хорошо обученный пехотинец дороже HIMARSа, базово обученный. И те, кого готовят сейчас в Англии финские, датские, шведские, канадские и английские инструкторы, вот они, эти товарищи и будут основой второй волны наступления. И они будут подготовлены лучше российских "зк" (заключенных - ред.) и нанятых военных пенсионеров и прочих, кого неделю готовят и сразу кидают в бой, и которые массово гибнут как мухи", - отметил Арестович.

Напомним, ранее Арестович заявлял, что в Херсонской области Вооруженным силам Украины всего за пару часов 29 августа удалось прорвать фронт на нескольких участках. Наши воины активно развивают наступление.

Также мы писали, что, по словам заместителя начальника Одесской районной Военной администрации Алексея Мацулевича, 29 августа украинские военные начали бои за Херсон.

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