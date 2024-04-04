Стандарты НАТО: какие критерии для новых членов и отвечает ли им Украина

Так, на сайте Госдепа США указаны правила, по которым новые члены должны соответствовать указанным минимальным критериям, а именно:

должны поддерживать демократию, включая терпимость к разнообразию;

должны развивать рыночную экономику;

вооруженные силы должны находиться под контролем;

должны быть хорошими соседями и уважать суверенитет других стран;

должны работать над совместимостью с силами НАТО.

Комментируя вопрос, отвечает ли критериям наше государство, Егор Чернев отметил, что Украина на пути к максимальному приближению этих стандартов.

В то же время он отметил, что в любом случае все опирается на политическое решение членов Альянса .

По словам Чернева, некоторые из них были приняты в худшем политическом и экономическом положении, чем Украина сейчас. И уже после вступления их подтягивали к внутренним стандартам.

"Нам точно есть куда совершенствоваться, но это точно не должно быть причиной затягивания решений по членству в НАТО. Пока среди стран-участниц консенсуса нет", - рассказал он.

Следует отметить, что критерии являются важными, но не определяющим фактором. Действующие члены взвешивают, усилится ли блок после присоединения нового участника и лишь затем дают приглашение, требующее единогласного одобрения.