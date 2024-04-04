Стандарти НАТО: які критерії для нових членів і чи відповідає їм Україна

Так, на сайті Держдепу США зазначені правила, за якими нові члени мають відповідати вказаним мінімальним критеріям, а саме:

мають підтримувати демократію, включаючи терпимість до різноманіття;

мають розвивати ринкову економіку;

збройні сили мають перебувати під цивільним контролем;

мають бути добрими сусідами та поважати суверенітет інших країн;

мають працювати над сумісністю з силами НАТО.

Коментуючи питання, чи відповідає критеріям наша держава, Єгор Чернєв зазначив, що Україна на шляху до максимального наближення до цих стандартів.

Водночас він зауважив, що у будь-якому разі все спирається на політичне рішення членів Альянсу.

За словами Чернєва, деякі з них були прийняті у гіршому політичному та економічному стані, ніж Україна зараз. І вже після вступу їх підтягували до внутрішніх стандартів.

"Нам точно є куди вдосконалюватися, але це точно не має бути причиною затягування рішень щодо членства в НАТО. Поки що серед країн-учасниць консенсусу немає", - розповів він.

Варто зауважити, що критерії є важливими, але не визначальним фактором. Діючі члени зважують, чи посилиться блок після приєднання нового учасника, і лише потім дають запрошення, яке вимагає одноголосного схвалення.