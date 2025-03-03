RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Состояние Папы Римского снова ухудшилось: что говорят в Ватикане

Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У Папы Римского Франциска сегодня, 3 марта, произошло два эпизода дыхательной недостаточности. Он снова находится на искусственной вентиляции легких.

Об этом сказано в заявлении пресс-службы Святого Престола, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

"Сегодня у Святого Отца было два эпизода острой дыхательной недостаточности, вызванной значительным скоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом", - отмечается в сообщении. 

В связи с этим врачи провели две бронхоскопии с необходимостью аспирации обильных выделений. 

"Во второй половине дня была возобновлена неинвазивная механическая вентиляция легких", - уточнили в Святом Престоле. 

Там добавили, что прогноз касательно Папы Римского "остается сдержанным". 

Острая дыхательная недостаточность

Стоит заметить, что при острой дыхательной недостаточности человеку становится трудно дышать. В случае с Папой Римским такое состояние возникло из-за того, что слизь перекрыла дыхательные пути и это вызвало бронхоспазм. 

В таком состоянии необходима срочная медпомощь, чтобы очистить дыхательные пути от слизи. 

Напомним, у Папы Римского Франциска в феврале обнаружили двустороннюю пневмонию. В связи с этим его госпитализировали.

С тех пор состояние понтифика неоднократно менялось. Пока что он продолжает находится в больнице.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Папа римскийБольницы