Стан Папи Римського знову погіршився: що кажуть у Ватикані

"Сьогодні у Святого Отця було два епізоди гострої дихальної недостатності, спричиненої значним скупченням ендобронхіального слизу і подальшим бронхоспазмом", - наголошується в повідомленні.

У зв'язку з цим лікарі провели дві бронхоскопії з необхідністю аспірації рясних виділень.

"У другій половині дня було відновлено неінвазивну механічну вентиляцію легенів", - уточнили у Святому Престолі.

Там додали, що прогноз щодо Папи Римського "залишається стриманим".

Гостра дихальна недостатність

Варто зауважити, що за гострої дихальної недостатності людині стає важко дихати. У випадку з Папою Римським такий стан виник через те, що слиз перекрив дихальні шляхи і це спричинило бронхоспазм.

У такому стані необхідна термінова медична допомога, щоб очистити дихальні шляхи від слизу.