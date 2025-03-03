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Стан Папи Римського знову погіршився: що кажуть у Ватикані

Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Папи Римського Франциска сьогодні, 3 березня, сталося два епізоди дихальної недостатності. Він знову перебуває на штучній вентиляції легенів.

Про це йдеться в заяві пресслужби Святого Престолу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

"Сьогодні у Святого Отця було два епізоди гострої дихальної недостатності, спричиненої значним скупченням ендобронхіального слизу і подальшим бронхоспазмом", - наголошується в повідомленні.

У зв'язку з цим лікарі провели дві бронхоскопії з необхідністю аспірації рясних виділень.

"У другій половині дня було відновлено неінвазивну механічну вентиляцію легенів", - уточнили у Святому Престолі.

Там додали, що прогноз щодо Папи Римського "залишається стриманим".

Гостра дихальна недостатність

Варто зауважити, що за гострої дихальної недостатності людині стає важко дихати. У випадку з Папою Римським такий стан виник через те, що слиз перекрив дихальні шляхи і це спричинило бронхоспазм.

У такому стані необхідна термінова медична допомога, щоб очистити дихальні шляхи від слизу.

Нагадаємо, у Папи Римського Франциска в лютому виявили двосторонню пневмонію. У зв'язку з цим його госпіталізували.

Відтоді стан понтифіка неодноразово змінювався. Поки що він продовжує перебувати в лікарні.

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Папа римськийЛікарні