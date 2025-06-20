Стамбульские переговоры мира не принесут, нужна встреча Зеленского и Путина, - МИД

Дипломат отметил, что Стамбульский формат не может существенно изменить сложившуюся ситуацию, кроме договоренностей об обмене военнопленными.

Причиной он назвал "диктаторский характер режима в России", при котором "только один человек сам себя уполномочил принимать те решения, которые способны положить конец войне или установить устойчивое прекращение огня".

Кислица отметил, что с учетом ситуации, украинская делегация во время двух раундов в Стамбуле, настаивала на необходимости подготовки встречи лидеров двух стран - президента Украины Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

"Мы об этом говорили и в мае, и в июне. У россиян взамен совсем другая логика - что сначала мы должны выполнить их требования, а уже потом встретятся лидеры", - заявил Кислица.

Он добавил, что без встречи двух лидеров, или трех, вместе с президентом США Дональдом Трампом, "вряд ли можно достичь сногсшибательных решений".