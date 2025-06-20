Стамбульские переговоры мира не принесут, нужна встреча Зеленского и Путина, - МИД

Формат переговоров в Стамбуле не даст прогресса, кроме обмена военнопленных. Для сдвига мирного процесса с "мертвой точки", нужна встреча на уровне лидеров двух стран.
Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника изданию Суспільне.
Дипломат отметил, что Стамбульский формат не может существенно изменить сложившуюся ситуацию, кроме договоренностей об обмене военнопленными.
Причиной он назвал "диктаторский характер режима в России", при котором "только один человек сам себя уполномочил принимать те решения, которые способны положить конец войне или установить устойчивое прекращение огня".
Кислица отметил, что с учетом ситуации, украинская делегация во время двух раундов в Стамбуле, настаивала на необходимости подготовки встречи лидеров двух стран - президента Украины Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.
"Мы об этом говорили и в мае, и в июне. У россиян взамен совсем другая логика - что сначала мы должны выполнить их требования, а уже потом встретятся лидеры", - заявил Кислица.
Он добавил, что без встречи двух лидеров, или трех, вместе с президентом США Дональдом Трампом, "вряд ли можно достичь сногсшибательных решений".
Украина и Россия провели уже два раунда переговоров по завершению войны - 16 мая и 2 июня 2025 года.
Однако обе встречи не имели практического результата, ведь Кремль отказывается от временного прекращения огня сроком на 30 дней и выдвигает неприемлемые для Киева требования.
В частности, для вероятного перемирия, Москва требует приостановить мобилизацию и поставки оружия от западных партнеров.
Для полного завершения боевых действий и длительного мира, Кремль требует признать официально российскими Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области и АР Крым, отказаться от поставок западного оружия, объявить нейтралитет и не вступать в НАТО и другие военные блоки в будущем.
Единственный пункт по которому стороны смогли договориться по итогам двух раундов переговоров - это обмен пленными и телами погибших солдат.
В то же время, по итогам переговоров 2 июня, делегации предварительно договорились о необходимости личной встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным для форсирования мирного прогресса.
Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил помощь в организации такой встречи. Официальный Киев заявил о желании провести ее в период с 20 по 30 июня.
Накануне Путин заявил, что переговорные группы договариваются о проведении следующего раунда переговоров после 22 июня.
В Кремле заявили, что точная дата следующего раунда переговоров России с Украиной будет согласована на следующей неделе.
В то же время, официальный Киев скептически относится к новому раунду переговоров, поскольку "с россиянами не о чем говорить".
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