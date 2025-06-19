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Путин анонсировал новый раунд переговоров с Украиной и очертил сроки

Четверг 19 июня 2025 08:00
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Путин анонсировал новый раунд переговоров с Украиной и очертил сроки Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности Кремля к скорейшему завершению войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы Кремля в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, Россия готова продолжать переговоры и "сейчас на гуманитарном треке ситуация такова, что эти переговоры имеют смысл".

Он также отметил, что переговорные группы Украины и России в контакте и они договариваются, чтобы провести новый раунд переговоров после 22 июня.

"Поверьте, мы тоже хотим завершить войну, и как можно скорее. И лучше - мирным путем, если мы смогли бы договориться", - сказал Путин.

При этом диктатор "посоветовал" Украине не затягивать с переговорами. В противном случае, по его словам, "ситуация для Киева может еще ухудшиться".

Переговоры в Стамбуле

Украина и Россия провели уже два раунда переговоров о завершении войны.

Но они не имели существенного практического результата, ведь Кремль выдвигает неприемлемые для Киева требования отдать под контроль РФ четыре области и Крым, прекратить поставки западного оружия, объявить нейтралитет, не вступать в НАТО в будущем.

Единственный пункт по которому стороны смогли договориться - это обмен пленными и телами погибших солдат.

По итогам переговоров 2 июня в Стамбуле, украинская и российская делегации согласовали новый обмен отдельных категорий пленных по формуле "всех на всех", а также обменяться телами погибших на фронте по формуле 6000 на 6000.

Кроме того, предварительно было договорено о необходимости встречи президента Украины Владимира Зеленского с Путиным для сдвига мирного прогресса с мертвой точки.

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил помощь в организации встречи лидеров Украины, США и России в Стамбуле или Анкаре.

Официальный Киев изъявил желание провести ее с 20 по 30 июня.

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