Путин анонсировал новый раунд переговоров с Украиной и очертил сроки
Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности Кремля к скорейшему завершению войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы Кремля в рамках Петербургского международного экономического форума.
По его словам, Россия готова продолжать переговоры и "сейчас на гуманитарном треке ситуация такова, что эти переговоры имеют смысл".
Он также отметил, что переговорные группы Украины и России в контакте и они договариваются, чтобы провести новый раунд переговоров после 22 июня.
"Поверьте, мы тоже хотим завершить войну, и как можно скорее. И лучше - мирным путем, если мы смогли бы договориться", - сказал Путин.
При этом диктатор "посоветовал" Украине не затягивать с переговорами. В противном случае, по его словам, "ситуация для Киева может еще ухудшиться".
Переговоры в Стамбуле
Украина и Россия провели уже два раунда переговоров о завершении войны.
Но они не имели существенного практического результата, ведь Кремль выдвигает неприемлемые для Киева требования отдать под контроль РФ четыре области и Крым, прекратить поставки западного оружия, объявить нейтралитет, не вступать в НАТО в будущем.
Единственный пункт по которому стороны смогли договориться - это обмен пленными и телами погибших солдат.
По итогам переговоров 2 июня в Стамбуле, украинская и российская делегации согласовали новый обмен отдельных категорий пленных по формуле "всех на всех", а также обменяться телами погибших на фронте по формуле 6000 на 6000.
Кроме того, предварительно было договорено о необходимости встречи президента Украины Владимира Зеленского с Путиным для сдвига мирного прогресса с мертвой точки.
Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил помощь в организации встречи лидеров Украины, США и России в Стамбуле или Анкаре.
Официальный Киев изъявил желание провести ее с 20 по 30 июня.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.