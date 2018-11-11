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У США розбився одномомоторный літак, загинуло 4 людини

Новини » Надзвичайні події    11.11.2018 - 01:37
Фото: потерпілий катастрофу літак Piper (twitter.com/PlanesOfLegend)
Фото: потерпілий катастрофу літак Piper (twitter.com/PlanesOfLegend)

Ймовірна причина аварії - у пілота стався серцевий напад

В американському штаті Айова при аварії одномоторного літака Piper загинуло 4 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Повідомляється, що причиною катастрофи літака міг стати серцевий напад пілота. Другий пілот намагався здійснити аварійну посадку, але йому так і не вдалося.

Шериф округу Гатрі повідомив, що літак впав в 6 кілометрах від аеропорту Гатрі-Центр на пасовище для корів. Зв'язок з літаком було втрачено майже відразу. Пілот запитував аварійну посадку і повідомляв, що управління бортом передано другому пілотові-учневі.

Керуючий аеропортом Ле-Марс Тому Муллаллі повідомив, що усі четверо вирушають на мисливську поїздку.

Нагадаємо, в Індонезії припинили пошук жертв авіакатастрофи Lion Air. За словами голови Національного агентства з пошуку та рятування Мохаммеда Сяуги, тепер діяльність рятувальників "обмежиться моніторингом".

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