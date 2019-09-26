У Стамбулі стався потужний землетрус

У Туреччині у Стамбулі стався землетрус магнітудою 5,7 балів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

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Осередок стихії залягав на глибині 12 км. Про потерпілих і руйнування інформації поки не надходило.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 24 вересня біля берегів Пуерто-Ріко стався землетрус магнітудою 6 балів. Епіцентр знаходився в 79 кілометрах від північно-західного узбережжя острова на глибині десять кілометрів. Землетрус було найсильнішим для Пуерто-Ріко за останні кілька років

Крім того, 24 вересня магнітудою 5,8 балів. Епіцентр землетрусу знаходився в 5 км на північ від Джелума на глибині 10 км. Поштовхи відчувалися по всій території країни.

В результаті землетрусу були пошкоджені три мости. Більша частина збитку була нанесена в селах, де впали старі будинки. Багато жителі цих районів спали на вулиці В результаті стихійного лиха загинули 34 людини, ще 459 отримали травми різного ступеня тяжкості.