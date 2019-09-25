Кількість загиблих в результаті землетрусу в Пакистані зросла

Фото: землетрус в Пакистані (twitter.com/gyalonthego)

В результаті землетрусу отримали травми щонайменше 450 осіб

В результаті землетрусу в Пакистані, яке відбулося 24 вересня, кількість загиблих збільшилася до 24. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, щонайменше 24 загинули, ще 450 отримали травми різного ступеня тяжкості в результаті потужного землетрусу.

Місцева влада заявляє, що рятувальні роботи тривають.

"Ситуація поступово нормалізується, рівень паніки серед людей тепер менше, хоча вночі був відчутний поштовх", - сказав заступник генерального інспектора поліції Сардар Галфараз Хан.

За його словами, велика частина збитку сталася в селах, де впали старі будинки.

За словами свідка Reuters, багато з цих районів спали на вулиці всю ніч, а деякі поверталися додому, щоб зібрати речі і оглянути завдані стихією збитки.

Війська та інші аварійно-рятувальні служби здійснювали рятувальні операції протягом ночі, в той час, як інженери почали ремонтні роботи на ключовий дорозі, яка була серйозно зруйнована. В результаті землетрусу три мости були зруйновані.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Пакистані стався потужний землетрус магнітудою 5,8 балів. Епіцентр землетрусу знаходився в 5 км на північ від Джелума на глибині 10 км. Поштовхи відчувалися по всій території країни.

Крім того, 24 вересня біля берегів Пуерто-Ріко стався землетрус магнітудою 6 балів. Епіцентр знаходився в 79 кілометрах від північно-західного узбережжя острова на глибині десять кілометрів. Землетрус було найсильнішим для Пуерто-Ріко за останні кілька років