На острові в Карибському морі стався потужний землетрус

Фото: землетрус (vycherpno.ck.ua)

Школи та урядові установи на острові закриті через зливи і загрози підтоплень

Біля берегів Пуерто-Ріко (острів у Карибському морі) стався землетрус магнітудою 6. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на АР.

Перший підземний поштовх жителі цієї території США відчули в 23:23 понеділка (6:26 вівторка за київським часом), після цього протягом години було ще три афтершоки магнітудою 4,7 і 4,6.

За оцінками сейсмологів, епіцентр знаходився в 79 кілометрах від північно-західного узбережжя острова на глибині десять кілометрів. Землетрус було найсильнішим для Пуерто-Ріко за останні кілька років, хоча легкі підземні поштовхи там відчуваються регулярно.

Інформації про постраждалих або збиток у відомства поки не було. Школи та урядові установи на острові у вівторок будуть закриті через зливи і загрози підтоплень та зсувів.

Нагадаємо, вранці в неділю, 22 вересня, в провінції Малуку на сході Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що біля острова Карпатос (Греція) землетрус магнітудою 4,2. Повідомляється, що епіцентр землетрусу був зафіксований в 65 км від острова Карпатос на глибині 7,5 км.