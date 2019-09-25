Кількість загиблих в результаті землетрусу в Пакистані перевищила 30

Фото: землетрус в Пакистані (twitter.com/TheFrontierPost)

Рятувальні роботи тривають

Кількість загиблих в результаті землетрусу в Пакистані збільшилася до 34 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Express Tribune.

Також повідомляється про 459 постраждалих, з них 160 осіб перебувають у критичному стані. Раніше місцева влада заявляла про 24 загиблих.

Рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Пакистані стався потужний землетрус магнітудою 5,8 балів. Епіцентр землетрусу знаходився в 5 км на північ від Джелума на глибині 10 км. Поштовхи відчувалися по всій території країни.

В результаті землетрусу були пошкоджені три мости. Велика частина шкоди нанесена у селах, де впали старі будинки. Багато жителі цих районів спали на вулиці всю ніч, а деякі поверталися додому, щоб зібрати речі і оглянути завдані стихією збитки.

Крім того, 24 вересня біля берегів Пуерто-Ріко стався землетрус магнітудою 6 балів. Епіцентр знаходився в 79 кілометрах від північно-західного узбережжя острова на глибині десять кілометрів. Землетрус було найсильнішим для Пуерто-Ріко за останні кілька років.