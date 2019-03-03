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У Стамбулі проходить акція проти анексії Криму Росією


Напередодні аналогічна акція пройшла в Анкарі

На площади Бейязит в старой части Стамбула (Турция) сегодня, 3 марта, проходит акция крымских татар с протестами против аннексии Крыма Российской Федерацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Накануне в столице Турции, Анкаре, прошел митинг против российской аннексии Крыма.

Напомним, министры иностранных дел (МИД) Великобритании, Украины, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Швеции, Дании, Канады, Румынии и Чехии призвали не забывать о российской аннексии Крыма.

Министры отметили значительное ухудшение ситуации с правами человека в Крыму, произвольные задержания и аресты, исчезновения людей и пытки. В частности, министры призвали РФ освободить украинских моряков.

В свою очередь Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США имеют непоколебимую позицию о том, что Крым - это Украина, и он должен быть возвращен под контроль Украины.

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер также заявил, что США никогда не признают аннексии Крыма Россией.

 

 

 

 

 

 

 

 

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