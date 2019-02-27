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Крим мусить бути повернутий під контроль України, - Помпео

Новини » Політика    27.02.2019 - 18:40
Крим мусить бути повернутий під контроль України, - Помпео
Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

США збережуть санкції щодо РФ до повернення Криму Україні

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що США мають непохитну позицію про те, що Крим - це Україна, і він мусить бути повернутий під контроль України. Про це йдеться в заяві Помпео до п'ятої річниці окупації Росією Кримського півострова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство США в Україні у Facebook

Помпео переконаний, авторитетні держави не повинні толерувати застосування Росією сили проти мирного сусіда.

"Сполучені Штати серйозно стурбовані тим, що російський окупаційний режим у Криму посилює репресії. Протягом останніх п’яти років російська окупаційна влада вдається до зловживань у кампанії, спрямованої знищити будь-яку опозицію до її контролю над Кримом", - йдеться в повідомленні. 

Зазачається, що у рамках цієї кампанії Росія свавільно затримувала і неправомірно засуджувала людей за мирний супротив окупації, а в деяких випадках насильно висилала цих осіб з окупованого Криму до Росії.

"Сполучені Штати закликають Росію звільнити всіх українців, у тому числі членів кримськотатарської громади, котрих вона ув’язнила, щоб помститися за їх мирний протест. Серед цих осіб: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Руслан Зейтуллаєв і ще 70 інших. Ми закликаємо Росію негайно припинити свою практику зловживань, припинити свою окупацію Криму, а тим часом виконувати свої зобов’язання за міжнародним правом, у тому числі закон про окупацію", - йдеться в заяві Помпео. 

Також наголошується, що США залишатимуть чинними відповідні санкції проти Росії доти, доки російський уряд не поверне Україні контроль над Кримом і повністю не виконає Мінські домовленості.

"Сполучені Штати підтверджують свою непохитну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами", - додається в заяві. 

Раніше міністри закордонних справ (МЗС) Британії, України, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Швеції, Данії, Канади, Румунії та Чехії закликали не забувати про російську анексію Криму.

Нагадаємо, спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявляв, що США і Європейський союз визнають необхідність подальших санкції проти РФ.

У Мін'юсті заявили, що розділ Конституції про Крим треба змінити Конгрес США опублікував текст законопроекту про санкції проти РФ
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