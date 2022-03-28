Ми не торгуємо людьми, землями і суверенітетом. Кулеба про переговори з Росією

Міністр закордонних справ України прокоментував переговори з Росією. Він заявив, українська делегація має свої аргументи для розмови з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон UAразом .

В ефірі телемарафону Міністр закордонних справ України висловився про позицію української делегації на переговорах.

"Президент поставив дуже чіткі директиви перед нашою делегацією. Ми не торгуємо людьми, землями і суверенітетом", - заявив Кулеба.

Крім того, Міністр додав, що у них є аргументи, щоб розмовляти з РФ.

"Тут наша позиція залізобетонна, підкріплена і міжнародним правом, і ЗСУ, і санкціями, і зброєю, яка була передана нам, щоб стримувати агресора", - сказав Кулеба.