ru ua
Пн, 28 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ми не торгуємо людьми, землями і суверенітетом. Кулеба про переговори з Росією

Новость на русском →
Київ, Понеділок 28 березня 2022 22:15
Ми не торгуємо людьми, землями і суверенітетом. Кулеба про переговори з Росією Фото: Дмитро Кулеба (rbc.ua)
Автор: Артем Горовенко

Міністр закордонних справ України прокоментував переговори з Росією. Він заявив, українська делегація має свої аргументи для розмови з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон UAразом.

В ефірі телемарафону Міністр закордонних справ України висловився про позицію української делегації на переговорах.

"Президент поставив дуже чіткі директиви перед нашою делегацією. Ми не торгуємо людьми, землями і суверенітетом", - заявив Кулеба.

Крім того, Міністр додав, що у них є аргументи, щоб розмовляти з РФ.

"Тут наша позиція залізобетонна, підкріплена і міжнародним правом, і ЗСУ, і санкціями, і зброєю, яка була передана нам, щоб стримувати агресора", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, що Зеленський назвав теми, які не будуть обговорюватися на переговорах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Контактна група Вторгнення Росії до України
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів