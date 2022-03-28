Ми не торгуємо людьми, землями і суверенітетом. Кулеба про переговори з Росією
Міністр закордонних справ України прокоментував переговори з Росією. Він заявив, українська делегація має свої аргументи для розмови з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон UAразом.
В ефірі телемарафону Міністр закордонних справ України висловився про позицію української делегації на переговорах.
"Президент поставив дуже чіткі директиви перед нашою делегацією. Ми не торгуємо людьми, землями і суверенітетом", - заявив Кулеба.
Крім того, Міністр додав, що у них є аргументи, щоб розмовляти з РФ.
"Тут наша позиція залізобетонна, підкріплена і міжнародним правом, і ЗСУ, і санкціями, і зброєю, яка була передана нам, щоб стримувати агресора", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, що Зеленський назвав теми, які не будуть обговорюватися на переговорах.
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