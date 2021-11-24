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У Стамбулі на акції протесту через обвал ліри затримали понад 30 осіб

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Стамбул, Середа 24 листопада 2021 22:12
У Стамбулі на акції протесту через обвал ліри затримали понад 30 осіб Фото: у Стамбулі на акції протесту затримали понад 30 осіб (sozcu.com.tr)
Автор: Валерія Поліщук

У турецькій столиці Стамбулі поліцейський спецназ розігнав акцію протесту проти економічної політики уряду країни, що спровокувала обвал ліри. В ході протесту було затримано понад 30 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Протестувальники почали збиратися в стамбульському районі Кадикій, розташованому в азійській частині Стамбула, коли втрутилася поліція. Демонстранти скандували гасла, що закликають уряд президента Реджепа Таїпа Ердогана піти у відставку.

Поліція використовувала щити, щоб розігнати натовп.

Подібні акції протесту пройшли в Анкарі та інших містах Туреччини.

Нагадавши, у Туреччині почалися акції протесту через обвал місцевої валюти-ліри - по відношенню до долара. Протестувальники вимагають відставки уряду.

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