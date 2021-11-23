У Туреччині проходять протести через рекордний обвал ліри
У Туреччині почалися акції протесту через обвал місцевої валюти - ліри - по відношенню до долара. Протестувальники вимагають відставки уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Duvar.
"Такої катастрофи в історії республіки не було", - сказав Кемаль Кілідароглу, лідер опозиційної Народно-республіканської партії, звинувачуючи в падінні валюти президента Реджепа Ердогана, який очолює країну з 2003 року.
До вечора 23 листопада 13,4 лір давали за один долар. Після рекордного падіння національної валюти люди побоюються зростання цін на продукти.
Жителі Анкари і Стамбула вийшли на вулиці зі своїми каструлями і сковородами, щоб висловити протест проти обвалення національної валюти.
У місті Батікент поблизу турецької столиці громадяни скандували гасла "Відставка Ердогана" і "Уряд у відставку".
У Стамбулі члени Робочої партії Туреччини зробили заяву для ЗМІ перед Центральним банком після маршу. Також в акціях протесту взяли участь члени Комуністичної партії Туреччини. Поліція перекрила Стамбульську площу Таксим.
Kadıköy'deki eylem sürüyor: "AKP mezara halk iktidara" pic.twitter.com/3e8ZjbUyE5— fırat (@firatfstk) November 23, 2021
ODTÜ'de öğrenciler "ODTÜ ayakta, #hükümetistifa" sloganlarıyla yürüyüşe başladı— Esra Tokat (@tokatesraa) November 23, 2021
Dolar'ın aralıksız olarak yükselmesine karşı tepki gösteren ODTÜ'de öğrenciler eyleme başladı. #Dolar12TL pic.twitter.com/os7Wl3hPV9
Kadıköy'de zamlara, yoksulluğa, sermaye iktidarına, tek adam hükümetine karşı sokaklardayız. Halkımızı bu çağrıyı büyütmeye, bizlere sefaleti dayatanlara karşı ses çıkarmaya, sokağa çağırıyoruz. #Hükümetİstifa pic.twitter.com/ghbia9w1sb— Emek Partisi Kadıköy (@emepkadikoy) November 23, 2021
#Ankara Batıkent’te de sesler yükseliyor.— Halkevleri (@Halkevleri) November 23, 2021
Geçinemeyenler #Hükümetİstifa sloganlarıyla yürüyor pic.twitter.com/SmegNJrVnW
Раніше ми писали, що ліра обвалилася після обіцянки Ердогана виграти "економічну війну за незалежність".