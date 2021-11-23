ru ua
Вт, 23 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У Туреччині проходять протести через рекордний обвал ліри

Новость на русском →
Туреччина, Вівторок 23 листопада 2021 23:05
У Туреччині проходять протести через рекордний обвал ліри Фото: у Туреччині проходять протести через рекордний обвал ліри (gazeteduvar.com.tr)
Автор: Анна Полисученко

У Туреччині почалися акції протесту через обвал місцевої валюти - ліри - по відношенню до долара. Протестувальники вимагають відставки уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Duvar.

"Такої катастрофи в історії республіки не було", - сказав Кемаль Кілідароглу, лідер опозиційної Народно-республіканської партії, звинувачуючи в падінні валюти президента Реджепа Ердогана, який очолює країну з 2003 року.

До вечора 23 листопада 13,4 лір давали за один долар. Після рекордного падіння національної валюти люди побоюються зростання цін на продукти.

Жителі Анкари і Стамбула вийшли на вулиці зі своїми каструлями і сковородами, щоб висловити протест проти обвалення національної валюти.

У місті Батікент поблизу турецької столиці громадяни скандували гасла "Відставка Ердогана" і "Уряд у відставку".

У Стамбулі члени Робочої партії Туреччини зробили заяву для ЗМІ перед Центральним банком після маршу. Також в акціях протесту взяли участь члени Комуністичної партії Туреччини. Поліція перекрила Стамбульську площу Таксим.

Раніше ми писали, що ліра обвалилася після обіцянки Ердогана виграти "економічну війну за незалежність".

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Стамбул Анкара
NEWS
У Путіна назвали "найкращі гарантії безпеки" для України
У Путіна назвали "найкращі гарантії безпеки" для України
DAILY
Збій у системі. У скільки українцям обходиться безкоштовне лікування "ковіду"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Збій у системі. У скільки українцям обходиться безкоштовне лікування "ковіду"