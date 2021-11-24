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В Стамбуле на акции протеста из-за обвала лиры задержали более 30 человек

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Стамбул, Среда 24 ноября 2021 22:12
В Стамбуле на акции протеста из-за обвала лиры задержали более 30 человек Фото: в Стамбуле на акции протеста задержали более 30 человек (sozcu.com.tr)
Автор: Валерия Полищук

В турецкой столице Стамбуле полицейский спецназ разогнал акцию протеста против экономической политики правительства страны, спровоцировавшей обвал лиры. В ходе протеста были задержаны более 30 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Протестующие начали собираться в стамбульском районе Кадыкий, расположенном в азиатской части Стамбула, когда вмешалась полиция. Демонстранты скандировали лозунги, призывающие правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана уйти в отставку.

Полиция использовала щиты, чтобы разогнать толпу.

Подобные акции протеста прошли в Анкаре и других городах Турции.

Напомним, в Турции начались акции протеста из-за обвала местной валюты - лиры - по отношению к доллару. Протестующие требуют отставки правительства.

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