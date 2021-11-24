В Стамбуле на акции протеста из-за обвала лиры задержали более 30 человек
В турецкой столице Стамбуле полицейский спецназ разогнал акцию протеста против экономической политики правительства страны, спровоцировавшей обвал лиры. В ходе протеста были задержаны более 30 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Протестующие начали собираться в стамбульском районе Кадыкий, расположенном в азиатской части Стамбула, когда вмешалась полиция. Демонстранты скандировали лозунги, призывающие правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана уйти в отставку.
Полиция использовала щиты, чтобы разогнать толпу.
Подобные акции протеста прошли в Анкаре и других городах Турции.
Напомним, в Турции начались акции протеста из-за обвала местной валюты - лиры - по отношению к доллару. Протестующие требуют отставки правительства.