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Стамбул - площадка для мира? Турция и США обсудили переговоры РФ и Украины

Понедельник 12 мая 2025 22:23
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Стамбул - площадка для мира? Турция и США обсудили переговоры РФ и Украины Фото: госсекретарь США Марко Рубио (flickr.com)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Марко Рубио во время телефонного разговора обменялись мнениями относительно возможных переговоров между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

По данным СМИ, во время разговора руководители внешнеполитических ведомств Турции и США обсудили двусторонние вопросы, а также проблемы региональной безопасности, включая Украину, Сирию и Газу.

Фидан отметил важность отмены санкций против Сирии для ее стабильности и процветания.

Была подчеркнута важность освобождения гражданина США Эдана Александера движением ХАМАС.

Глава МИД Турции и госсекретарь США обменялись мнениями о запланированных переговорах между Россией и Украиной. А также обсудили детали визита Рубио в Турцию в рамках неофициальной встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая состоится в Анталье 14-15 мая.

Возможные переговоры

В ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин во время пресс-конференции отклонил совместную инициативу Украины, США и стран "коалиции решительных" о прекращении огня с 12 мая. Вместо этого он призвал вернуться к переговорам в Стамбуле, с того этапа, на котором они были прерваны в 2022 году.

Мировые лидеры восприняли это заявление критически. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Путин пытается выиграть время, а глава МИД Чехии Ян Липавский отметил, что российский лидер просто хочет "продолжать стрелять". Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь подтвердил готовность Украины к переговорам, однако подчеркнул: предпосылкой для них является соблюдение Россией режима прекращения огня с 12 мая.

Сегодня же Зеленский заявил, что хочет сразу прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время президент США Дональд Трамп также допустил, что он может участвовать в диалоге между двумя лидерами.

Также Зеленский провел разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о возможных переговорах Украины и России.

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