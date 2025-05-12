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Стамбул - майданчик для миру? Туреччина і США обговорили переговори РФ і України

Понеділок 12 травня 2025 22:23
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Стамбул - майданчик для миру? Туреччина і США обговорили переговори РФ і України Фото: держсекретар США Марко Рубіо (flickr.com)
Автор: Наталія Кава

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та держсекретар США Марко Рубіо під час телефонної розмови обмінялися думками щодо можливих переговорів між Україною та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

За даними ЗМІ, під час розмови очільники зовнішньополітичних відомств Туреччини і США обговорили двосторонні питання, а також проблеми регіональної безпеки, включаючи Україну, Сирію та Газу.

Фідан наголосив на важливості скасування санкцій проти Сирії для її стабільності та процвітання.

Було підкреслено важливість звільнення громадянина США Едана Александера рухом ХАМАС.

Глава МЗС Туреччини та держсекретар США обмінялися думками про заплановані переговори між Росією та Україною. А також обговорили деталі візиту Рубіо до Туреччини в рамках неофіційної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка відбудеться в Антальї 14-15 травня.

Можливі переговори

У ніч на 11 травня російський диктатор Володимир Путін під час прес-конференції відхилив спільну ініціативу України, США та країн "коаліції рішучих" щодо припинення вогню з 12 травня. Натомість він закликав повернутися до переговорів у Стамбулі, з того етапу, на якому їх було перервано у 2022 році.

Світові лідери сприйняли цю заяву критично. Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Путін намагається виграти час, а глава МЗС Чехії Ян Ліпавський зазначив, що російський лідер просто хоче "продовжувати стріляти". Президент України Володимир Зеленський зі свого боку підтвердив готовність України до переговорів, однак наголосив: передумовою для них є дотримання Росією режиму припинення вогню з 12 травня.

Сьогодні ж Зеленський заявив, що хоче одразу прямих перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас президент США Дональд Трамп також допустив, що він може брати участь у діалозі між двома лідерами.

Також Зеленський провів розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом щодо можливих перемовин України та Росії.

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