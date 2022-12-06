Стало известно, сколько жителей Харьковской области погибли от действий армии РФ

С начала вторжения РФ в Харьковской области российскими военными были убиты более 1600 местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

Полицейские зарегистрировали более 6600 уголовных производств по фактам преступлений, совершенных в результате полномасштабного вторжения России в Украину.

Среди погибших жителей Харьковской области есть 74 ребенка. В общей сложности было убито более 1600 человек. После деоккупации большей части региона было эксгумировано более 900 тел.

Правоохранители сообщили, что смогли обнаружить 25 мест, в которых совершались пытки и пытки. Пытки размещались в Изюме, Волчанске, Купянске и Казачьей Лопани.