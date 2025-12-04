Стало известно, сколько украинцев в прошлом году задекларировали доход от аренды жилья

В прошлом году в Украине только 900 человек задекларировали доход от сдачи в аренду жилой недвижимости на общую сумму в почти 3 млн грн.

По ее словам, которые она озвучила во время круглого стола по вопросам совершенствования рынка аренды частного жилья в Украине и внедрения инструментов государственной поддержки населения, организованного при поддержке Всемирного Банка и Международной организации по миграции, это свидетельствует о том, что рынок аренды как был, так и остается более чем на 90% теневым. Единственным решением, которое позволит вывести рынок из тени, будет уменьшение налоговой нагрузки - даже несмотря на то, что в условиях войны оно будет непопулярным.

По ее словам, когда в Комитете дорабатывали ко второму чтению законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики", одной из самых дискуссионных поправок была норма об обязательной официальной регистрации всех договоров аренды жилья в специальной цифровой системе. Однако эту норму в итоге поддержать не смогли - вряд ли законопроект можно будет провести через сессионный зал, если она останется.

"Причина в том, что официальная регистрация договоров будет означать для арендодателя уплату налога в размере 23%, как происходит сейчас. Именно поэтому рынок аренды теневой более чем на 90%. Именно поэтому люди не хотят показывать свои белые договоры, не хотят их оформлять официально, не хотят обращаться к нотариусам", - отметила Шуляк.

О сером рынке красноречиво свидетельствуют и цифры. Так, по данным Всемирного Банка, презентованным на мероприятии, в прошлом году только 900 человек задекларировали доход от сдачи в аренду жилой недвижимости на общую сумму в почти 3 млн грн. По данным ГНС, за последний отчетный период было зарегистрировано почти 3,5 тыс. деклараций на сумму в 466 млн грн, однако речь идет не только о жилой недвижимости. Вместе с тем это и объясняет, почему субсидиями на аренду жилья, по данным Пенсионного фонда, смогли воспользоваться только 83 семьи из числа ВПЛ.

Таким образом, акцентировала Елена Шуляк, единственным решением, которое позволит вывести рынок из тени, будет уменьшение налоговой нагрузки - даже несмотря на то, что в условиях войны оно будет непопулярным с учетом того, что бюджет сейчас нужно наполнять всеми способами. Но без этого, подчеркнула парламентарий, рынок аренды вывести из тени будет, к сожалению, почти невозможно.

Вторым пунктом, без решения которого не удастся создать прозрачный рынок аренды, работающий по европейским правилам, является упорядочение работы специалистов по недвижимости. Уже были сотни тысяч обращений от граждан относительно мошенничества со стороны риелторов. Пока на законодательном уровне не прописано, чем должна регулироваться их деятельность, что они обязаны делать, а чего делать не имеют права.

"Была зарегистрирована петиция и к Президенту, и к правительству о том, что очень много мошенничества со стороны риелторов, которые работают не по современным европейским правилам. Поэтому надо также упорядочить рынок тех посредников, которые работают на рынке недвижимости", - отметила Елена Шуляк.

Напоследок она добавила, что в Верховной Раде надеются на окончательное принятие законопроекта №12377 до конца текущего года, поскольку это дедлайн, зафиксированный в условиях программы Ukraine Facility, по которой Украина получает до 2027 года финансовую поддержку в размере 50 млрд евро. Принятие этого законопроекта, отметила Елена Шуляк, будет способствовать появлению в Украине цивилизованного рынка аренды.