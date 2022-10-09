Почти 500 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал потери россиян за сутки

Фото: Россия потеряла в войне против Украины уже 62,5 тысячи солдат (Getty Images)

По данным на утро воскресенья, 9 октября, украинские военные ликвидировали за сутки 440 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 62500 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минобороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составили: личного состава - около 62500 (+440);

танков - 2486 (+14);

боевых бронированных машин - 5133 (+22);

артиллерийских систем - 1477 (+18);

РСЗО - 348 (+3);

средства ПВО - 180 (+0);

самолетов - 266 (+0);

вертолетов - 235 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1086 (+7);

крылатые ракеты - 247 (+1);

корабли/катера - 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 3890 (+15);

специальная техника - 136 (+0).