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Почти 500 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал потери россиян за сутки

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Украина, Воскресенье 09 октября 2022 10:49
Почти 500 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал потери россиян за сутки Фото: Россия потеряла в войне против Украины уже 62,5 тысячи солдат (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро воскресенья, 9 октября, украинские военные ликвидировали за сутки 440 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 62500 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минобороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 62500 (+440);
  • танков - 2486 (+14);
  • боевых бронированных машин - 5133 (+22);
  • артиллерийских систем - 1477 (+18);
  • РСЗО - 348 (+3);
  • средства ПВО - 180 (+0);
  • самолетов - 266 (+0);
  • вертолетов - 235 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1086 (+7);
  • крылатые ракеты - 247 (+1);
  • корабли/катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3890 (+15);
  • специальная техника - 136 (+0).

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