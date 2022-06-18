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Кабмін доручив відновити спортивні змагання в Україні: є умова

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Київ, Субота 18 червня 2022 09:57
Кабмін доручив відновити спортивні змагання в Україні: є умова Фото: Класичне футбольне дербі між "Динамо" та "Шахтарем" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Протокольне рішення щодо організації та проведення спортивних змагань в Україні в умовах воєнного стану напередодні ухвалив Кабінет міністрів.

Про це оголосило Мінмолодьспорту, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт відомства.

Міністр Вадим Гутцайт заявив про старт підготовки до нового спортивного сезону. Очолюване ним міністерство працюватиме над організацією змагань у координації з низкою відомств – Міноборони, МВС, Мінекономіки, Нацполіцією, ДСНС і місцевими військовими адміністраціями.

"Українська Прем'єр-Ліга та інші національні чемпіонати повертаються в Україну. Кабмін доручив відновити організацію та проведення спортивних змагань в Україні в умовах воєнного стану. З міркувань безпеки команди гратимуть без глядачів", – пояснив Гутцайт.

У кінці травня Мінмолодьспорту вже дозволило проводити всеукраїнські турніри в окремих регіонів без глядачів. Головним мотивом відновлення змагань стала якісна підготовка українських спортсменів до великих міжнародних змагань.

Усі спортивні турніри скасували в лютому через повномасштабне вторгнення РФ до України. Чемпіонати з командних видів спорту змушені були достроково завершити змагання без визначення чемпіонів і призерів.

Нагадаємо, що київське "Динамо" вийшло з відпустки та почало підготовку до нового сезону.

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Кабінет Міністрів України УПЛ Міністерство молоді та спорту
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