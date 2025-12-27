Стало известно, сколько нужно времени для восстановления света в Киеве

По словам Нагорняка, российский теракт был очень масштабным. Атакам подверглись подстанции "Укрэнерго", облэнерго и меньшие объекты генерации, не говоря уже о крупных станциях.

Ракетно-дроновые теракты россияне устроили на Киевской ГЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкой ТЭЦ, Трипольской ТЭЦ. Ситуация сейчас достаточно сложная. Для стабилизации ситуации нужно несколько суток.

"Два-три дня нужно, чтобы стабилизировалась ситуация со светом в Киеве и области", - отметил нардеп.