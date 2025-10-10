Стало известно, сколько инвестиций привлечет соглашение о недрах Украины с США

"Мы знаем, что фонд где-то будет в размере 200 млн долларов до конца следующего года. Конечно, эти вложения будут растянуты во времени", - сказал Соболев.

По его словам, еще сотни миллионов долларов будут вложены в ближайшее время.

Это будет соответственно влиять на ВВП, но оценки давать рано. Увидим в течение нескольких лет, отметил Соболев.

Что известно о соглашении с США об ископаемых

Напомним, что в ночь с 30 апреля на 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американско-украинского Инвестиционного фонда восстановления с равным участием сторон.

Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, в основе документа - пять ключевых принципов: