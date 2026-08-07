Стало известно, сколько денег Украина получит от НАТО в этом и в следующем году

Сколько украинских военных прошли обучение

На сегодняшний день десятки тысяч украинских военнослужащих приняли участие в программах, реализованных государствами-членами НАТО. Координировать эти усилия помогает Инициатива НАТО по безопасности и обучению для Украины (NSATU).

По всему Альянсу украинские военные проходят подготовку по разным направлениям – тактика ведения боя, медицинская помощь, противовоздушная оборона.

Что говорит командование NSATU

"Теперь Украина имеет единый координационный механизм поддержки. У нас есть необходимые способности, у нас есть экспертиза. Учеба, техническое обслуживание, обеспечение оборудованием. И, конечно, помощь украинским силам благодаря оказанию им поддержки, чтобы они могли сосредоточиться на непосредственных боевых действиях", - подчеркнул заместитель командующего NSATU генерал-майор.

Что говорят инструкторы из других стран

Капитан Петтер из вооруженных сил Норвегии отметил, что именно украинские военные сейчас воюют, а не инструкторы из других стран.

"Мы делаем абсолютно все, что можем, чтобы повысить уровень подготовки солдат", - сказал он.