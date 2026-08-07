Стало відомо, скільки грошей Україна отримає від НАТО цього і наступного року

Скільки українських військових пройшли навчання

Станом на сьогодні десятки тисяч українських військовослужбовців взяли участь у програмах, реалізованих державами-членами НАТО. Координувати ці зусилля допомагає Ініціатива НАТО з безпекової допомоги і навчання для України (NSATU).

По всьому Альянсу українські військові проходять підготовку за різними напрямами - тактика ведення бою, медична допомога, протиповітряна оборона.

Що каже командування NSATU

"Тепер Україна має єдиний координаційний механізм підтримки. Ми маємо необхідні спроможності, ми маємо експертизу. Навчання, технічне обслуговування, забезпечення обладнанням. І, звісно, допомога українським силам завдяки наданню їм підтримки, щоб вони могли зосередитись на безпосередніх бойових діях", - наголосив заступник командувача NSATU генерал-майор Майк Келлер.

Що кажуть інструктори з інших країн

Капітан Петтер зі збройних сил Норвегії зазначив, що саме українські військові зараз воюють, а не інструктори з інших країн.

"Ми робимо абсолютно все, що можемо, щоб підвищити рівень підготовки солдатів", - сказав він.