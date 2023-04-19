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Стало известно, сколько денег Байден с женой заработали за прошлый год

Фото: Сколько денег заработал Байден и его семья за прошлый год (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл 18 апреля обнародовали свою федеральную налоговую декларацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Джо Байден и его супруга Джилл сообщили о федеральном скорректированном валовом доходе в 2022 году в размере 579 514 долларов США и уплатили 137 658 долларов федерального подоходного налога.

Байден получает 400 тысяч долларов в должности президента США. Джилл Байден заработала 82 335 долларов, преподавая английский в общественном колледже Северной Виргинии. Остальные доходы пара получает с инвестиционных процентов, пенсий, распределения с пенсионных счетов и социального страхования, а также корпорации, которая собирает их авторские гонорары, в соответствии с общей налоговой декларацией.

Байдены также пожертвовали примерно 3,5% своего дохода, или 20 180 долларов благотворительным организациям, включая профсоюзы полиции США. Их донаты включали взносы церквям и организациям, которые сосредоточены на помощи детям и службам быстрого реагирования, включая 2000 долларов для фонда Национального братского ордена полиции.

Ранее мы сообщали, что Джо Байден продолжил действие запрета на движение российских судов в порты Соединенных Штатов.

Напомним, 25 апреля президент США Джо Байден может объявить о своем выдвижении на второй срок президентства.

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