Стало известно, сколько денег Байден с женой заработали за прошлый год

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл 18 апреля обнародовали свою федеральную налоговую декларацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Джо Байден и его супруга Джилл сообщили о федеральном скорректированном валовом доходе в 2022 году в размере 579 514 долларов США и уплатили 137 658 долларов федерального подоходного налога.
Байден получает 400 тысяч долларов в должности президента США. Джилл Байден заработала 82 335 долларов, преподавая английский в общественном колледже Северной Виргинии. Остальные доходы пара получает с инвестиционных процентов, пенсий, распределения с пенсионных счетов и социального страхования, а также корпорации, которая собирает их авторские гонорары, в соответствии с общей налоговой декларацией.
Байдены также пожертвовали примерно 3,5% своего дохода, или 20 180 долларов благотворительным организациям, включая профсоюзы полиции США. Их донаты включали взносы церквям и организациям, которые сосредоточены на помощи детям и службам быстрого реагирования, включая 2000 долларов для фонда Национального братского ордена полиции.
Ранее мы сообщали, что Джо Байден продолжил действие запрета на движение российских судов в порты Соединенных Штатов.
Напомним, 25 апреля президент США Джо Байден может объявить о своем выдвижении на второй срок президентства.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.