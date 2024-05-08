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Стало известно, сколько боеприпасов получит Украина на собранные словаками 4 млн евро

Среда 08 мая 2024 20:49
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Стало известно, сколько боеприпасов получит Украина на собранные словаками 4 млн евро Архивное фото: Украина получит более 2000 боеприпасов на собранные словаками средства (facebook com ukroboronprom)
Автор: Дмитрий Браславский

Словаки собрали для Украины более 4 млн евро, которые теперь потратят на производство снарядов в Чехии. Речь идет о почти 2700 артбоеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny.

Отмечается, что их должны будут доставить в Украину не позднее конца лета. Также указывается, что на текущий момент собрано более 4,17 млн евро.

Участник проекта "Подарок Путину" Додо Добрик сообщил, что они консультируются с Минобороны Чехии по поводу закупок боеприпасов. Их планируют произвести на чешском предприятии STV Group.

По словам Добрика, меморандум о закупке боеприпасов в рамках словацкого сбора будет подписан в мае.

Инициатива граждан Словакии

Стоит отметить, что правительство Словакии отказывается помогать Украине с вооружением. Ранее президент Чехии Петр Павел сообщил, что за пределами ЕС есть большое количество артснарядов, которые можно выкупить и передать Украине. С того момента ряд стран стал перечислять финансы на реализацию этой идеи.

При этом к инициативе решили присоединиться и граждане Словакии, которые своими силами собрали более 4 млн. евро на снаряды для Украины.

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