Стало відомо, скільки боєприпасів отримає Україна на зібрані словаками 4 млн євро

Словаки зібрали для України понад 4 млн євро, які тепер витратять на виробництво снарядів у Чехії. Йдеться про майже 2700 артбоєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny .

Зазначається, що їх повинні будуть доставити в Україну не пізніше кінця літа. Також вказується, що на поточний момент зібрано понад 4,17 млн євро.

Учасник проекту "Подарунок Путіну" Додо Добрик повідомив, що вони консультуються з Міноборони Чехії з приводу закупівель боєприпасів. Їх планують виробити на чеському підприємстві STV Group.

За словами Добрика, меморандум про закупівлю боєприпасів у межах словацького збору буде підписано в травні.