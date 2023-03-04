Правительство утвердило антикоррупционную стратегию 2021-2025, - Шмыгаль

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Программа содержит меры, направленные на повышение эффективности системы предотвращения коррупции в различных сферах общественной жизни, формирование негативного отношения к коррупции в обществе и обеспечение неотвратимой ответственности за коррупцию", - пишет Шмыгаль.

Премьер добавил, что документ должен оставаться открытым для предложений и дополнений. Над и в дальнейшем будут работать с парламентом, стейкхолдерами и руководителями антикоррупционных органов.