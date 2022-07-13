ru ua
Ср, 13 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У МІУ назвали термін, за який можна відбудувати 90% об'єктів після війни

Новость на русском →
Україна, Середа 13 липня 2022 12:08
У МІУ назвали термін, за який можна відбудувати 90% об'єктів після війни Фото: міністр інфраструктури Олександр Кубраков (facebook com oleksandr kubrakov)
Автор: Наталія Гурковська

90% об'єктів, зруйнованих під час війни, можна відбудувати за два роки.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"У мене є відчуття, що все одно більшість проектів можна виконати до двох років. Є організаційні можливості, можливості нашої галузі та міжнародних партнерів. Без партнерів це точно не відбуватиметься, вони теж до цього готуються. Більшість нескладних об'єктів, а таких де 90% буде, можна зробити за термін до двох років", - сказав він.

За словами Кубракова, попередню шкоду через війну в Україні можна оцінити в 95 млрд доларів.

"Цифри досить попередні. Ми ще не розуміємо реального ступеня руйнувань на прифронтових територіях або тимчасово неконтрольованих. І основна частина руйнувань – це все-таки житло, багатоквартирні та приватні будинки. Крім того, це й соціальні об'єкти, лікарні, госпіталі тощо. На транспортну інфраструктуру припадає, напевно, 30% загального обсягу збитків, які ми вже маємо", - розповів міністр.

На думку Кубракова, справа стоїть більше не у термінах, а у фінансуванні.

"Перше та найголовніше - фінансові ресурси. Фінансування має бути зрозуміле, ритмічне та прозоре. Друге - питання процедур, як це відбуватиметься. Адже основна проблема, з якою ми боролися раніше - складні довгі закупівлі, оскарження в Антимонопольному комітеті та судові процеси... Говорити про якесь масштабне відновлення та будівництво поки що не доводиться. Мені здається, зараз питання більше у тому, як нам усім прожити цей період війни з мінімальними втратами для економіки та людей, забезпечуючи ті завдання, які нам потрібні перш за все", - пояснив він.

Детальніше про це читайте в інтерв'ю міністра РБК-Україна: Олександр Кубраков: Про перезавантаження "Великого будівництва" під час війни немає й мови.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МІУ
NEWS
Чи завадить окупація територій членству України в ЄС: що говорить МЗС
Чи завадить окупація територій членству України в ЄС: що говорить МЗС
DAILY
Олександр Кубраков: Про перезавантаження "Великого будівництва" під час війни нема й мови
Ростислав Шаправськийголовний редактор Олександр Кубраков: Про перезавантаження "Великого будівництва" під час війни нема й мови