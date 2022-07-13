У МІУ назвали термін, за який можна відбудувати 90% об'єктів після війни

"У мене є відчуття, що все одно більшість проектів можна виконати до двох років. Є організаційні можливості, можливості нашої галузі та міжнародних партнерів. Без партнерів це точно не відбуватиметься, вони теж до цього готуються. Більшість нескладних об'єктів, а таких де 90% буде, можна зробити за термін до двох років", - сказав він.

За словами Кубракова, попередню шкоду через війну в Україні можна оцінити в 95 млрд доларів.

"Цифри досить попередні. Ми ще не розуміємо реального ступеня руйнувань на прифронтових територіях або тимчасово неконтрольованих. І основна частина руйнувань – це все-таки житло, багатоквартирні та приватні будинки. Крім того, це й соціальні об'єкти, лікарні, госпіталі тощо. На транспортну інфраструктуру припадає, напевно, 30% загального обсягу збитків, які ми вже маємо", - розповів міністр.

На думку Кубракова, справа стоїть більше не у термінах, а у фінансуванні.

"Перше та найголовніше - фінансові ресурси. Фінансування має бути зрозуміле, ритмічне та прозоре. Друге - питання процедур, як це відбуватиметься. Адже основна проблема, з якою ми боролися раніше - складні довгі закупівлі, оскарження в Антимонопольному комітеті та судові процеси... Говорити про якесь масштабне відновлення та будівництво поки що не доводиться. Мені здається, зараз питання більше у тому, як нам усім прожити цей період війни з мінімальними втратами для економіки та людей, забезпечуючи ті завдання, які нам потрібні перш за все", - пояснив він.