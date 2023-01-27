Стало известно, в каком случае чиновники могут уехать из Украины

Так, одной из причин на выдачу разрешения выезда за границу есть случай, если женщина или мужчина является одиноким отцом.

"В исключительных случаях пропуск через государственную границу женщины и/или мужчины, который является одиноким отцом, среди указанных в этом пункте лиц, имеющих ребенка/детей младше 18 лет (включительно), во время их выезда за пределы Украины с целью посещение таких детей, которые находятся за пределами Украины или для сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины осуществляется уполномоченными лицами Госпогранслужбы при наличии соответствующих подтверждающих документов", - сказано в постановлении.

Кроме этого, чиновник сможет выехать за пределы Украины в том случае, если ему необходимо лечение. Однако для этого нужно собрать документы, подтверждающие это.

"Лечение за границей осуществляется при наличии документов, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину, и письмо Министра здравоохранения о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей. Выезд таких лиц разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства", - говорится в постановлении.

Также чиновник может уехать в случае смерти за границей одного из членов семьи первой или второй степени родства.