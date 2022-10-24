Как начало отопительного сезона повлияет на потребление электроэнергии: ответ "Укрэнерго"

Отопительный сезон должен положительно повлиять на потребление украинцами электроэнергии, ведь они должны перестать использовать электроприборы для того, чтобы согреться.

"Мы ожидаем, что начало отопительного сезона снизит нагрузку на энергетическую систему вследствие того, что люди перестанут активно греться электроприборами. Поэтому это должно облегчить нагрузку и уменьшить потребление электроэнергии", - сказал он.

По словам Кудрицкого, даже если температура будет ниже на несколько градусов, чем обычно, это все равно нельзя сравнить с ситуацией, когда централизованного отопления совсем нет. Он подчеркнул, что затраты электроэнергии в этих двух случаях будут разными.

Напомним, минимально допустимая температура в квартирах во время отопительного сезона составит 16 градусов.

Кроме того, Кудрицкий отметил, что при аварийных отключениях не должно быть сильных перекосов между потребителями, графики веерных отключений могут быть пересмотрены.

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