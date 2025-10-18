ua en ru
Стало известно, когда Армения может подать заявку на вступление в ЕС

Армения, Суббота 18 октября 2025 19:50
UA EN RU
Стало известно, когда Армения может подать заявку на вступление в ЕС Фото: министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Сроки подачи официальной заявки Армении на вступление в Европейский Союз зависят от ряда факторов, но не исключено, что это произойдет вскоре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна DW.

Армянский министр заявил, что в стране действует закон, который обязывает правительство стремиться к вступлению в Европейский Союз.

"Когда мы подадим заявку, я не могу сказать точно: это может произойти в следующем месяце, а может - в следующем году. Это зависит от многих факторов. Но, как я уже отметил, это - наша официальная политика", - подчеркнул Мирзоян.

По его словам, власти Армении уже начали активную работу с ЕС, в частности углубили двусторонние отношения и сотрудничество в ключевых направлениях.

Глава МИД сообщил, что Ереван уже начал реализацию положений Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

"Мы уже начали процесс упрощения визового режима. По моему мнению, он продвигается вполне успешно. Также ведем переговоры по нескольким новым документам и завершили работу над новой программой партнерства", - отметил он.

Отвечая на вопрос о сроках возможного введения упрощенного визового режима с Евросоюзом, Мирзоян отметил, что этот процесс может занять от одного до двух лет, назвав такие сроки "реалистичными".

Процесс вступления в ЕС

Национальная ассамблея Армении 26 марта одобрила закон о начале вступления страны в Европейский союз во втором чтении и в целом. "За" проголосовали 65 депутатов, "против" были 7 человек.

Принятие закона не означает немедленного референдума о членстве в ЕС, но, как отмечают представители власти, речь идет о демонстрации "политической воли".

По мнению депутатов Европарламента, членство Армении в ЕС потребует много времени и усилий, Армении придется осуществить масштабные реформы на пути к членству, а законодательство страны, от сферы юстиции до социального, должно быть приведено в соответствие с европейскими стандартами.

Как мы писали ранее, Армения официально начала путь в Евросоюз. Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, несмотря на давление России.

Подробнее о развороте Армении в ЕС - читайте в материале РБК-Украина.

