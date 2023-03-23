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Стало известно, когда в Виннице завершится отопительный сезон

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Винница, Четверг 23 марта 2023 17:30
Стало известно, когда в Виннице завершится отопительный сезон Фото: отопительный сезон в Виннице завершится 27 марта (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В связи с потеплением отопительный сезон в Виннице завершится 27 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Винницы Сергея Моргунова.

"Отопительный сезон в Виннице завершится 27 марта в связи с потеплением. Решения исполкома горсовета. Зиму выстояли", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кропивницком также планируют завершать отопительный сезон с 27 марта, если не будет резких перепадов температур.

Также ранее мы писали, что в Днепре отключили отопление 22 марта. Он стал первым городом в Украине, где завершили отопительный сезон в 2023 году.

К тому же в связи с потеплением временно приостанавливают отопительный сезон в Хмельницком и Луцке.

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Винница Отопительный сезон
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