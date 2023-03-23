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В Хмельницком временно приостанавливают отопительный сезон

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Хмельницкий, Четверг 23 марта 2023 12:22
В Хмельницком временно приостанавливают отопительный сезон Фото: в Хмельницком временно приостанавливают отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Хмельницком временно приостановить отопительный сезон из-за потепления. Поэтому отопление в городе будет выключено до 27 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Хмельницкого горсовета.

"В связи с благоприятными погодными условиями (повышением среднесуточной температуры воздуха более +8°C) теплоснабжение временно приостанавливается с 23 по 27 марта 2023 года", - говорится в заявлении.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Луцке также временно приостанавливают отопительный сезон из-за потепления.

Также мы писали, что в Харькове планируют отключать отопление на несколько часов в день.

Добавим, в Днепре начали отключать отопление в домах со вчерашнего дня, 22 марта.

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Хмельницкий Отопительный сезон
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