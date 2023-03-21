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Первый город в Украине завершает отопительный сезон: кто и когда отключит отопление

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Днепр, Вторник 21 марта 2023 11:13
Первый город в Украине завершает отопительный сезон: кто и когда отключит отопление Фото: первый город в Украине завершает отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Днепре будут отключать отопление в домах с завтрашнего дня, 22 марта. Он станет первым городом в Украине, где завершат отопительный сезон в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко.

"В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха в Днепре до 8°C отопительный сезон с 22 марта будет завершен", - написал он.

Лысенко отметил, что завершение отопительного сезона связано с допустимым температурным режимом в городе. К тому же, по его словам, у населения есть немалая задолженность перед теплоснабжающими предприятиями Днепра.

При этом украинцев призывают продолжать экономить, ведь война еще не закончилась.

Отметим, что ранее глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус сообщал, что начиная с 20 марта в некоторых областях Украины могут завершить отопительный сезон.

РБК-Украина также сообщало, когда завершится отопительный сезон в Николаеве.

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