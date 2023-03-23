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Стало відомо, коли у Вінниці завершиться опалювальний сезон

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Вінниця, Четвер 23 березня 2023 17:30
Стало відомо, коли у Вінниці завершиться опалювальний сезон Фото: опалювальний сезон у Вінниці завершиться 27 березня (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У зв’язку з потеплінням опалювальний сезон у Вінниці завершиться 27 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Вінниці Сергія Моргунова.

"Опалювальний сезон у Вінниці завершиться 27 березня у зв’язку зі сталим потеплінням. Рішення виконкому міськради. Зиму вистояли", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Кропивницькому також планують завершувати опалювальний сезон з 27 березня, якщо не буде різких перепадів температур.

Також раніше ми писали, що у Дніпрі вимкнули опалення 22 березня. Воно стало першим містом в Україні, де завершили опалювальний сезон у 2023 році.

До того ж, у зв’язку з потеплінням тимчасово призупиняють опалюваний сезон у Хмельницькому та Луцьку.

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Вінниця Опалювальный сезон
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