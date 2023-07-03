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Стало известно, когда состоится первое заседание Совета Украина-НАТО

Фото: Борис Писториус, министр обороны Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Первое заседание Совета Украина-НАТО пройдет на предстоящем саммите Альянса 11-12 июля в Вильнюсе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Rzeczpospolita заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Вильнюсский саммит станет первой встречей Совета НАТО-Украина на уровне глав государств и правительств. Таким образом, Киеву будет предоставлено равное место за столом этого органа Альянса", - отметил глава немецкого Минобороны.

По его словам, Совет Украина-НАТО - это большой шаг на пути нашей страны к адаптации к процессам и структурам внутри Альянса.

Писториус также добавил, что Североатлантический альянс ни при каких обстоятельствах не станет стороной конфликта в войне России против Украины. Поэтому ответить на вопрос о членстве нашей страны можно будет только после завершения боевых действий.

Совет Украина-НАТО

Отметим, Совет Украина-НАТО - это новый формат, цель которого состоит в том, чтобы показать политическую поддержку нашей страны и ее заявки на членство.

Такой формат призван заменить Комиссию Украина-НАТО, где наша страна была только приглашенной стороной, а не полноправным участником.

Украинские власти смогут инициировать встречи в любое время, а также углубить сотрудничество с Альянсом.

Более детально о Совете Украина-НАТО можете узнать в материале РБК-Украина.

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