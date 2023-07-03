UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стало відомо, коли відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО

Фото: Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Перше засідання Ради Україна-НАТО відбудеться на саміті Альянсу 11-12 липня у Вільнюсі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Rzeczpospolita заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Вільнюський саміт стане першою зустріччю Ради НАТО-Україна на рівні голів держав і урядів. Таким чином Києву буде надано рівне місце за столом цього органу Альянсу", - зазначив голова німецького Міноборони.

За його словами, Рада Україна-НАТО - це великий крок на шляху нашої країни до адаптації до процесів та структур усередині Альянсу.

Пісторіус також додав, що Північноатлантичний альянс за жодних обставин не стане стороною конфлікту у війні Росії проти України. Тому відповісти на запитання щодо членства нашої країни можна буде лише після завершення бойових дій.

Рада Україна-НАТО

Зазначимо, Рада Україна-НАТО - це новий формат, мета якого полягає у тому, щоб показати політичну підтримку нашої країни та її заявки на членство.

Такий формат має замінити Комісію Україна-НАТО, де наша країна була лише запрошеною стороною, а не повноправним учасником.

Українська влада зможе ініціювати зустрічі у будь-який час, а також поглибити співпрацю з Альянсом.

Більш детально про Раду Україна-НАТО можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОГерманияВійна Росії проти України