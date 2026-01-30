Стало известно, когда состоится следующее заседание "Рамштайн"

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

В тот же день в штаб-квартире НАТО должна пройти встреча министров обороны стран Альянса.

"В четверг, 12 февраля 2026 года, Великобритания и Германия созовут заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО", - говорится в сообщении.

Заседание "Рамштайн"

Напомним, Контактная группа по вопросам обороны Украины объединяет более 50 стран-партнеров и координирует военную помощь Украине для противодействия российской агрессии.

Формат получил название от немецкой авиабазы Рамштайн, где состоялись первые заседания после начала полномасштабного вторжения России в апреле 2022 года.

После смены власти в США лидерство в формате "Рамштайн" перешло к Великобритании и Германии.

Предыдущее, уже 32-е, заседание "Рамштайн", состоялось 16 декабря 2025 года в формате видеосвязи."

После встречи бывший министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина продолжит получать военную помощь от союзников в 2026 году. 15 стран взяли конкретные обязательства.

В частности, партнеры обязались направить почти 5 млрд долларов на украинское оборонное производство и еще около 5 млрд долларов - на покупку американского оружия для Украины.

Недавно глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук рассказала в интервью РБК-Украина, что Украина работает над тем, чтобы заседания "Рамштайн" проводились в новой логике. По ее словам, это необходимо для четкого понимания, кто и какие именно взносы собирается делать.

Несмотря на лидерство в этой группе Британии и Германии, в какой-то момент возникла потребность "более активной, ежедневной работы, координации и поддержки", в том числе и организационной.

Добавим, недавно Украина созвала заседание энергетического "Рамштайн" на фоне сложной ситуации с электроэнергией из-за российских ударов и сильного похолодания.