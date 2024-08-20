Стало известно, когда состоится следующее заседание "Рамштайна"

Следующее, 24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 6 сентября.

Об этом заявили в Военно-воздушных силах США в Европе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

Других деталей в Военно-воздушных силах США в Европе не раскрыли.

"6 сентября 2024 года министр обороны США Ллойд Остин проведет встречу Контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн", Германия", - говорится в сообщении.

"Рамштайн"

Напомним, предыдущая 23-я встреча в формате "Рамштайн" состоялась 13 июня в Брюсселе. Приоритетной темой заседания было усиление противовоздушной обороны Украины.

Также недавно стало известно, что Аргентина присоединилась к Контактной группе по обороне Украины в формате "Рамштайн". Участниками формата являются около 50 стран.

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