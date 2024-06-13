Аргентина присоединилась к "Рамштайну" для помощи Украине

Аргентина присоединилась к Контактной группе по обороне Украины в формате "Рамштайн". Участниками формата являются около 50 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остин во время открытия заседания в формате "Рамштайн".

"Поддержка Украины увеличивается. И потому я приветствую усилия Аргентины как нового члена Контактной группы. Поздравляю вас здесь сегодня с нами", - заявил глава Пентагона.

Напомним, сегодня, 13 июня, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит 23 заседание в формате "Рамштайн" для помощи Украины. На встрече присутствует министр обороны Украины Рустем Умеров.

Также сегодня состоится встреча Совета Украина-НАТО. Что известно об очередной встрече в формате "Рамштайн" - в материале РБК-Украина.