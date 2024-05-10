Стало известно, когда в судах отказывают в подтверждении права собственности на уничтоженное жилье

Если владелец уничтоженного или поврежденного жилья не может подать заявление на компенсацию "єВідновлення", поскольку оно не было внесено в Государственный реестр прав на недвижимость (ГРПН), ему приходится обращаться в суд. В подавляющем большинстве случаев решения выносятся в пользу истца. Впрочем, есть кейсы, когда украинцам отказывают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, обращаться в суд приходится в случаях, если жилье не было зарегистрировано в ГРПН, а сами правоустанавливающие документы потеряны. Однако бояться судов, а также отрицательных решений для истца не стоит.

Положительные решения выносят по большинству дел, сам судебный процесс занимает в основном до трех месяцев и для положительного решения требуется минимально обязательный объем доказательств.

Нардеп подчеркнула - в абсолютном большинстве рассмотренных дел основным доказательством выступала копия документа о праве собственности или иного документа, позволяющего установить точные реквизиты правоустанавливающего документа, соответствующего недвижимого имущества и его собственника. Это также подтверждает важность хранения отдельно от оригиналов документов, их копий, в том числе в цифровом формате. Дополнительно могут понадобиться квитанции об оплате коммунальных платежей, сообщила Шуляк.

При этом она подчеркнула, что подтверждение существования правоустанавливающего документа (копия документа, информация из других реестров и т.д.) и подтверждение исчерпания внесудебных способов восстановления документа (запросы в выдавшие документы, запросы в БТИ) - составляют минимально обязательный объем доказательств, необходимых для положительного для истца решения.

"Последний пункт - исчерпание внесудебных способов восстановления документа, учитывая уже завершенные судебные дела по установлению права собственности, важно не умалять, поскольку он может быть решающим и такие прецеденты в Украине уже есть", - подчеркнула Шуляк.

Она привела пример - в 2023 году гражданин подал иск в Авдеевскую городскую военную администрацию о признании за ним права собственности на поврежденную квартиру в Донецке. Оригиналы документов о праве собственности на нее он потерял и подтвердить право собственности через БТИ г. Донецка он не мог, поскольку оно расположено на временно оккупированной территории.

"Дубликат свидетельства о праве собственности оформляется в случае потери оригинала на основании обращения заявителя и архивных документов, хранящихся в органах, выдавших свидетельство о праве собственности. В случае утраты или порчи документа только субъект, выдавший такой документ, может выдать его дубликат или архивное учреждение. Но в вышеупомянутом случае, истец просто не обратился за дубликатом, то есть с точки зрения суда фактически иск предъявлен преждевременно", - рассказала Шуляк.

Она добавила, что убедительным доказательством абсолютного большинства остальных дел было подтверждение невозможности получения дубликата утраченного документа. Такая невозможность обычно обусловлена тем, что соответствующие архивы (нотариус, БТИ, орган местной власти) остались на оккупированной территории или были уничтожены из-за боевых действий. В каждом случае истцы предварительно обращались в письменном виде в соответствующие учреждения с просьбой выдать им дубликат.

"Одним из главных убедительных выводов таких судебных дел для потенциальных истцов может быть тот факт, что такой способ защиты не порождает, а подтверждает имеющееся у истца право собственности, приобретенное ранее на законных основаниях. То есть суд должен установить, что правоустанавливающий документ действительно существовал", - объяснила Шуляк.

По ее словам, в ходе исследования некоторых судебных дел такого профиля было проанализировано 30 дел и только в двух случаях суд вынес решение не в пользу истца, а продолжительность рассмотрения дела в основном составляла до 3 месяцев. При этом ответчики в большинстве своем не возражали против исковых требований, на судебные заседания не явились и отзывы на иск в суд не направляли. Другими словами, они обычно не возражают против восстановления права собственности, резюмировала Шуляк.